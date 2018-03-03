У Саакашвілі відреагували на штурм і демонтаж наметового містечка під ВР

У партії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" назвали штурм та демонтаж наметового містечка під ВР "остаточним знищенням права на громадянську позицію та будь-яку протестну діяльність".

Про це йдеться у заяві РНС.

У РНС заявили, що акція протесту під ВР була законною, адже 17 жовтня 2017 було подано заявку про безстрокове проведення протесту, а "Рух нових сил" за спільним рішенням з "Рухом визволення" покинув табір більше місяця тому.

"Активісти роз’їхалися по областях готувати акції протесту, а військові та ветерани АТО залишилися в наметовому містечку до виконання парламентом наших вимог", - зазначили у РНС.

"Сьогодні було остаточно знищено вільне право на неугодну владі громадянську позицію та на будь-яку протестну діяльність. Влада зачищатиме всіх неугодних силою, розгонами та арештами. ... Збираємося біля Печерського райвідділку поліції (вул. Московська, 30), куди доставили більшу частину побитих активістів під час силової зачистки наметового містечка", - йдеться у заяві партії.

У РНС зазначили, що затриманим "чергову кримінальну справу", в рамках якої начебто і проходив обшук містечка, до них вже виїхали адвокати.

Як відомо, 27 лютого після прийняття у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд з Маріїнського парку забрали частину наметів, оскільки ухвалення цього документу було однією з вимог учасників акції протесту.

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Повідомлялося про 50 затриманих та доправлених до відділків поліції учасників акції під ВР. Згодом у поліції уточнили, що з наметового табору до відділків поліції доправили понад 100 осіб, а на території містечка було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін. Також у поліції повідомили про 4 правоохоронців, які отримали поранення в ході сутичок.

Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до поліції. За його словами, правоохоронці проводять слідчі дії та "шукають будь-що, що зможуть видати за зброю".