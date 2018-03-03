Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Саакашвілі відреагували на штурм і демонтаж наметового містечка під ВР

Субота, 3 березня 2018, 12:09
У Саакашвілі відреагували на штурм і демонтаж наметового містечка під ВР

У партії екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" назвали штурм та демонтаж наметового містечка під ВР "остаточним знищенням права на громадянську позицію та будь-яку протестну діяльність". 

Про це йдеться у заяві РНС. 

У РНС заявили, що акція протесту під ВР була законною, адже 17 жовтня 2017 було подано заявку про безстрокове проведення протесту, а "Рух нових сил" за спільним рішенням з "Рухом визволення" покинув табір більше місяця тому.

"Активісти роз’їхалися по областях готувати акції протесту, а військові та ветерани АТО залишилися в наметовому містечку до виконання парламентом наших вимог", - зазначили у РНС. 

"Сьогодні було остаточно знищено вільне право на неугодну владі громадянську позицію та на будь-яку протестну діяльність. Влада зачищатиме всіх неугодних силою, розгонами та арештами. ... Збираємося біля Печерського райвідділку поліції (вул. Московська, 30), куди доставили більшу частину побитих активістів під час силової зачистки наметового містечка", - йдеться у заяві партії.  

У РНС зазначили, що затриманим "чергову кримінальну справу", в рамках якої начебто і проходив обшук містечка, до них вже виїхали адвокати. 

Як відомо, 27 лютого після прийняття у першому читанні законопроекту про Антикорупційний суд з Маріїнського парку забрали частину наметів, оскільки ухвалення цього документу було однією з вимог учасників акції протесту. 

Вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Повідомлялося про 50 затриманих та доправлених до відділків поліції учасників акції під ВР.  Згодом у поліції уточнили, що з наметового табору до відділків поліції доправили понад 100 осіб, а на території містечка було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін.  Також у поліції повідомили про 4 правоохоронців, які отримали поранення в ході сутичок.

Нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що під час штурму табору у ньому перебувало від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до поліції. За його словами, правоохоронці проводять слідчі дії та "шукають будь-що, що зможуть видати за зброю"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілімітингиВерховна Радаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: