Саакашвілі вважає, що до наметів під ВР підкинули учбові гранати

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що протестувальникам під Верховною Радою підкинули учбові гранати.

Про це йдеться в його відеозверненні з приводу знесення наметового містечка під парламентом у суботу.

"Я категорично засуджую дії Порошенка, Авакова, Луценка і олігархату. Як завжди, вони брешуть і обманюють. Підкинули в кращих ментівських традиціях учбові гранати, говорять про якесь скупчення зброї. Коли за весь цей час не було жодного серйозного інциденту в цьому таборі", - заявив Саакашвілі.

Він також знову спростував звинувачення в домовленостях із Сергієм Курченком.

"Всі розмови знову Луценка про якісь гроші Курченка... Не було ніколи і немає ніяких грошей Курченка. Якби у них були хоч якісь факти, вони б мене не викинули з країни, а судили в Україні", - сказав екс- президент Грузії.

Він підтвердив, що представники "Руху нових сил" залишили табір під Верховною Радою раніше, проте заявив, що політсила підтримує вимоги мітингувальників.

Згодом Саакашвілі закликав прихильників провести всеукраїнський мирний марш 18 березня "з вимогою відставки Порошенка, Авакова, Луценка і негайного проведення виборів".

"У нас буде два тижні добре підготуватися і не дати осічку", - зазначив лідер "Руху нових сил".

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення слідчих дій біля ВР у наметовому містечку було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін.

Як відомо, 5 грудня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко виступив зі звинуваченням на адресу Міхеіла Саакашвілі в отриманні від бізнесмена-втікача Сергія Курченка грошей на свою діяльність в Україні. Це Луценко доводив, демонструючи аудіозапис нібито розмови між Курченком і Саакашвілі.

У свою чергу лідер РНС заявив, що з Курченком не знайомий, а в РНС оприлюднені аудіозаписи назвали монтажем і заявили про намір передати їх на експертизу.

5 грудня Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані Києва та вивезли у невідомому напрямку. У Держприкордонній службі згодом заявили, що лідера РНС видворили до Польщі, яка прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.

Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною та оформив там посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

21 лютого Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.