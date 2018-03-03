Павелка висунули на заміну Суркіса в УЄФА

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Субота, 3 березня 2018, 14:52

Президента Федерації футболу України Андрія Павелка висунуто кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.

Відповідне рішення 3 березня ухвалив Виконком ФФУ на звернення 33-х колективних членів ФФУ, повідомляє офіційний сайт федерації футболу.

"Це велика відповідальність для мене, і я вдячний за виявлену довіру. В УЄФА зараз працює нова команда на чолі з прогресивним президентом Александером Чеферіном, який підтримує Федерацію футболу України у впровадженні новацій, спрямованих на розвиток футболу в нашій країні. Поглиблення цієї співпраці лише сприятиме популяризації футболу та спорту загалом в Україні", - заявив Павелко.

Як відомо, Виконком УЄФА може представляти лише один представник від національної асоціації. Нині Україну у Виконкомі УЄФА представляє Григорій Суркіс, термін повноважень якого спливе у 2019 році.

Наступний Конгрес УЄФА відбудеться 7 лютого 2019 року у Римі, під час його роботи вже відбудуться вибори до Виконавчого комітету УЄФА, до якого й планує обиратися Павелко.

Українська правда
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