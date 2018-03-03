Павелка висунули на заміну Суркіса в УЄФА

Президента Федерації футболу України Андрія Павелка висунуто кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу.

Таке рішення 3 березня ухвалив виконком ФФУ на звернення 33-х колективних членів федерації.

Як відомо, виконком УЄФА може представляти лише один представник від національної асоціації.

Нині Україну представляє Григорій Суркіс, який є віце-президентом УЄФА з 2013 року. Термін повноважень Суркіса спливе у 2019 році.

Раніше Виконком ФФУ призупинив повноваження першого віце-президента Олександра Бандурка, віце-президента Ігоря Кочетова та члена Виконкому ФФУ Артема Франкова. Усі троє свідчили на стороні київського "Динамо", президентом якого є Ігор Суркіс, у Спортивному арбітражному суді в Лозанні проти ФФУ у так званій "маріупольскій справі".

Тоді суд у Лозанні став на бік ФФУ, відхиливши апеляцію київського "Динамо" на зарахування технічної поразки в матчі 7 туру Прем'єр-Ліги з "Маріуполем".

У червні 2017 року Андрія Павелка - президента ФФУ та нардепа від фракції БПП - переобрали на посаді у ФФУ. Тоді ж одним з трьох перших віце-президентів обрали керівника САП Назара Холодницького. Павелко буде президентом ФФУ до 2022-го року.

У свою чергу Григорій Суркіс посаду віце-президента не отримав, як передбачалося ще перед конгресом.