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САП перевірить законність "рефінансу" Приватбанку

Субота, 3 березня 2018, 14:06

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в рамках розслідування кримінального провадженя про рефінансування Приватбанку вивчає законність дій Національного банку.

Про це розповів голова САП Назар Холодницький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"28 лютого я підписав листа директору НАБУ з приводу стану слідства в цьому провадженні. Досліджуються всі матеріали, в тому числі, і про те, як так сталося, що Приватбанк потребував значного рефінансування, куди поділося це рефінансування. Також з'ясовується, чи були законними дії посадових осіб Нацбанку", - розповів Холодницький.

Тобто, за його словами, це кримінальне провадження розслідується в двох векторах.

Також, САП має намір долучити до справи матеріали перевірки компанії Kroll.

"У рамках розслідування ми подавали міжнародно-правові доручення і на Кіпр, і в ряд країн Європи. Аудит треба проводити, зараз пробуємо отримати висновок Kroll, також хочемо його внести в свою доказову базу", - підкреслив керівник САП.

Раніше олігарх Ігор Коломойський дав свідчення НАБУ в справі про націоналізацію Приватбанку.

Нагадаємо, у серпні 2017 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Ситник заявив, що у справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпекаспричинення великих збитків державі.

Як повідомлялося, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 млрд доларів.

Економічна правда

Теми: ПриватгрошіАнтикорупційна прокуратура
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