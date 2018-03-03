"Газпром" має компенсувати переплату за польський газ - "Нафтогаз"

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Субота, 3 березня 2018, 16:41

НАК "Нафтогаз України" вимагатиме компенсувати різницю між ціною за контрактом з Газпромом та цінами, за якими закуповується газ в екстреному режимі.

Про це написав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Ми зараз маємо юридичну можливість вимагати з Газпрому компенсацію збитків через зрив поставок газу з їхнього боку", - написав Вітренко.

"Різниця між ціною за контрактом з Газпромом та цінами, за яким ми зараз закуповуємо газ в екстреному режимі, має бути нам компенсована Газпромом", - додав він.

За словами президента Порошенка, Україна в березні повинна була отримувати природний газ за контрактом з "Газпромом" за ціною 238,55 доларів за 1 тис куб м.

В той же час, ціни на спотовому ринку, за якими Україна наразі купує газ у Європі - від 250 до 500 доларів за 1 тис куб м.

Як відомо, "Нафтогаз" і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Постачання почалося 2 березня о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.

"Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявивпро ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Більше про ситуацію з газопостачанням читайте у матеріалі "Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і закриті школи. 

Економічна правда

Теми: Нафтогаз Польща Газпром
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