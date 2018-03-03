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УЗ призначила 16 додаткових поїздів на свята та вихідні у березні

Субота, 3 березня 2018, 15:58

"Укрзалізниця" призначила 16 додаткових потягів у зв'язку з додатковими вихідними у березні.

Як повідомили у прес-службі компанії, до раніше призначених поїздів додалися нові - з Києва та Харкова до Ужгорода, з Чернівців і Харкова до Одеси.

"Загалом уже призначено 16 додаткових поїздів та додаткові рейси "Інтерсіті", - зазначили в УЗ. 

Поїзд № 224/223 Одеса – Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках, поїзд № 258/257 Одеса – Львів вирушатиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку – 8 та 11 березня.

Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Закарпаття, а 8 та 11 березня – у зворотному напрямку.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Поїзд № 152/151 Київ – Херсон здійсніть рейси 8 березня.

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. Поїзд № 179 Дніпро – Київ – рейси 8 та 11 березня.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 7 та 11 березня, поїзд № 207 Київ – Ужгород курсуватиме 7 та 10 березня в напрямку Ужгорода та 8 й 11 березня – зворотно.

Поїзд № 235 Харків – Ужгород вирушатиме з Харкова 7 та 10 березня, 8 й 11 березня -  зворотно. 

Поїзд № 246 Одеса – Чернівці вирушить з Одеси 9 березня, зворотно відправиться 10 березня. 

Поїзд № 270/269 Одеса – Харків вирушатиме з Одеси 6 й 11 березня, зворотно відправлення 7 та 12 березня. 

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня. Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня.

Поїзд № 202/201 Жмеринка – Київ вирушить 7 березня, зворотно - 12 березня.

Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ вирушить 7 березня, повернеться з Києва 12 березня. 

Швидкісні поїзди № 787/788 Харків – Костянтинівка їхатимуть 7 та 8 березня. № 747 Київ – Тернопіль вирушить з Києва 5 та 24 березня, у зворотному напрямку - 6 та 25 березня.   № 720/719 Київ – Харків відправиться з Києва 13 березня, з Харкова поїзд вирушить 14 березня. 

Українська правда
Теми: Укрзалізницясвяткуваннятранспорт
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