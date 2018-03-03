Роботу ДФС відновлено - Жебрівський

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, ДФС вже працює у штатному режимі.

Про це 3 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Донецької облВЦА Павло Жебрівський.

"Промиваються фільтри, до вечора станція запрацює... З 15-ї години Донецька фільтрувальна станція працює у штатному режимі на повну потужність", - повідомив він.

Як повідомив голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін, вода подається без перебоїв, запасні резервуари повністю заповнено.

Як відомо, напередодні ДФС припинила роботу: внаслідок бойових дій в обладнанні Донецької фільтрувальної станції, що забезпечує водою кілька населених пунктів, сталося коротке замикання.

2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня.

На сайті ОБСЄ також з'явилася офіційна заява ТКГ із закликом до припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року з 00:01 за київським часом.