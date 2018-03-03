Роботу ДФС відновлено - Жебрівський

1425 переглядів
Субота, 3 березня 2018, 18:05

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, ДФС вже працює у штатному режимі.

Про це 3 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

"Промиваються фільтри, до вечора станція запрацює... З 15-ї години Донецька фільтрувальна станція працює у штатному режимі на повну потужність", - повідомив він. 

Як повідомив голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін, вода подається без перебоїв, запасні резервуари повністю заповнено. 

Як відомо, напередодні ДФС припинила роботу: внаслідок бойових дій в обладнанні Донецької фільтрувальної станції, що забезпечує водою кілька населених пунктів, сталося коротке замикання.

2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня.

На сайті ОБСЄ також з'явилася офіційна заява ТКГ із закликом до припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року з 00:01 за київським часом.

Теми: Донецьк ОРДЛО Жебрівський
powered by lun.ua
По темі
Бойовики стверджують, що в Донецьку гранатомет пошкодив два будинки 2 лютого 2018, 12:13
Будівлю "міністерства оборони" обстріляли із протитанкового гранатомета - Рос ЗМІ 1 лютого 2018, 20:51
Дев’ята рота. Останні "Кіборги". Частина третя. "Падіння ДАПу" 1 лютого 2018, 09:28
Усі новини
Головні новини
НАБУ завершило розслідування щодо глави Держаудитслужби
Партії Гриценка й Саакашвілі обіцяють покарати тих, хто зніс намети
Прокуратура перевірить перевищення повноважень поліцією біля ВР
МОН радить відновити роботу навчальних закладів з 5 березня
Усі новини
історія

Корюківка: забута трагедія. Як нацисти знищили 7-тисячне містечко

київ

Реконструкція Бессарабського ринку: що зміниться?