Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Роботу ДФС відновлено - Жебрівський

Субота, 3 березня 2018, 17:05

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено, ДФС вже працює у штатному режимі.

Про це 3 березня на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Донецької облВЦА Павло Жебрівський. 

"Промиваються фільтри, до вечора станція запрацює... З 15-ї години Донецька фільтрувальна станція працює у штатному режимі на повну потужність", - повідомив він. 

Як повідомив голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін, вода подається без перебоїв, запасні резервуари повністю заповнено. 

Як відомо, напередодні ДФС припинила роботу: внаслідок бойових дій в обладнанні Донецької фільтрувальної станції, що забезпечує водою кілька населених пунктів, сталося коротке замикання.

2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня.

На сайті ОБСЄ також з'явилася офіційна заява ТКГ із закликом до припинення вогню, починаючи з 5 березня 2018 року з 00:01 за київським часом.

Теми: ДонецькОРДЛОЖебрівський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Донецьк
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: