У суботу бойовики не порушували режиму тиші
Субота, 3 березня 2018, 17:27
Від початку доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.
У штабі також наголосили, що підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей.
"Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", - йдеться в повідомленні.
Українська правда