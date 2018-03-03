У суботу бойовики не порушували режиму тиші

Від початку доби режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

У штабі також наголосили, що підрозділи української армії неухильно дотримуються Мінських домовленостей.

"Наші військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", - йдеться в повідомленні.