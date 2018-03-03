Міненерго РФ - Європі: Транзиту газу через Україну поки ніщо не загрожує

Транзиту російського газу в Європу через Україну ніщо не загрожує - "до моменту розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" у судовому порядку.

Про це глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив єврокомісару з питань енергетики Марошу Шефчовичу, пише "Інтерфакс".

Під час телефонної розмови Новак і Шефчович обговорювали питання про ситуацію з поставками газу в Україну і в Європу після рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Єврокомісар висловив стурбованість української сторони, що виникла за підсумками Стокгольмського арбітражу, на що глава Міненерго РФ запевнив, що "транзит газу з Росії до Європи не перебуває під загрозою, транзит залишається таким самим надійним, як і раніше".

"До моменту розірвання контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" у судовому порядку транзиту газу через Україну ніщо не загрожує", - додав Новак.

Як відомо, "Газпром" 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року. За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

3 березня "Газпром" заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

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