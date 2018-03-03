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У Києві під дорогою прорвало трубу, автомобіль провалився

Субота, 3 березня 2018, 18:04

На вул. Ольжича в Києві на проїжджій частині стався прорив труби.

Як повідомляє "Київ оперативний", після цього припаркований автомобіль наполовину провалився під землю.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, марка автомобіля - Daewoo Lanos.

В результаті події ніхто не постраждав.

За інформацією телеканалу "112 Україна", вулиця Ольжича повністю перекрита. Працівники ДСНС ліквідують наслідки прориву труби.

Українська правда

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Теми: ДТП
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