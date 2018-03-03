У Києві під дорогою прорвало трубу, автомобіль провалився
Субота, 3 березня 2018, 18:04
На вул. Ольжича в Києві на проїжджій частині стався прорив труби.
Як повідомляє "Київ оперативний", після цього припаркований автомобіль наполовину провалився під землю.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, марка автомобіля - Daewoo Lanos.
В результаті події ніхто не постраждав.
За інформацією телеканалу "112 Україна", вулиця Ольжича повністю перекрита. Працівники ДСНС ліквідують наслідки прориву труби.
Українська правда