У Києві під дорогою прорвало трубу, автомобіль провалився

На вул. Ольжича в Києві на проїжджій частині стався прорив труби.

Як повідомляє "Київ оперативний", після цього припаркований автомобіль наполовину провалився під землю.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, марка автомобіля - Daewoo Lanos.

В результаті події ніхто не постраждав.

За інформацією телеканалу "112 Україна", вулиця Ольжича повністю перекрита. Працівники ДСНС ліквідують наслідки прориву труби.