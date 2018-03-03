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Банки будуть точніше показувати вартість кредиту - НБУ

Субота, 3 березня 2018, 18:36

Національний банк вніс уточнення в правила розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Про це йдеться у повідомлені на офіційному сайті регулятора.

Регулятор доповнив правила нормою, наявної в законі "Про споживче кредитування", згідно з якою банк в разі кредитування у вигляді кредитування рахунку або кредитної лінії може не надавати споживачеві графік платежів.

Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 22 лютого №15 "Про внесення змін до правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит", яке вступає в силу 4 березня.

Більше про кредитування читайте у матеріалі ЕП: "Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування"

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУкредитгроші
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