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Партії Гриценка, Саакашвілі й Тимошенко обіцяють покарати тих, хто зніс намети

Субота, 3 березня 2018, 19:19
Партії Гриценка, Саакашвілі й Тимошенко обіцяють покарати тих, хто зніс намети

6 політичних партій вважають злочином штурм правоохоронцями наметового містечка під Верховною Радою в суботу.

Про це йдеться в спільній заяві українських демократичних сил, яку оприлюднив на своїй сторінці в Facebook голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

До заяви також приєдналися "Рух нових сил", "Європейська партія України", "Народний контроль", "Громадянський рух Хвиля" та "Політична сила Альтернатива".

Оновлено о 23:00: Пізніше до заяви приєдналася також партія "Батьківщина".

У заяві йдеться, що вранці 3 березня близько тисячі спецпризначенців скоїли напад на табір протестувальників на Площі Конституції.

"Ветеранів, що в 2014-2015 роках проливали кров на Сході країни, жорстоко побили та поставили на коліна. Десятки людей було затримано", - заявляють партії.

"Ми вважаємо такі дії влади злочином. Очільники силової вертикалі намагаються виправдати цю "акцію" тим, що протестувальники нібито готували захоплення парламенту. Ми сприймаємо ці заяви як свідому брехню. Протест, що тривав з 17 жовтня 2017 року, залишався мирним, всі провокації та насильство здійснювали виключно представники влади", - йдеться в заяві.

Підписанти вважають, що планом влади є показати, "що будь-який мирний протест буде дискредитований, а його учасники – покарані".

Партії обіцяють докласти всіх зусиль, щоби цей план не був втілений в життя.

"Після зміни влади всі ті, хто приймав рішення про придушення мирного протесту та втілював його в життя, понесуть відповідальність згідно з законом", - йдеться в заяві.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Пізніше затриманих випустили з відділків.

За даними глави Нацполіції Києва Андрія Крищенка, за медичною допомогою звернулися 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та 7 працівників поліції.

Українська правда

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Теми: акціїГриценкоСаакашвілі
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