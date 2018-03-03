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Проїзд вулицею Грушевського відновили

Субота, 3 березня 2018, 19:29
Відновлений проїзд вулицею Грушевського
Фото поліції

У Києві відновлено проїзд на ділянці вулиці Грушевського, яку було заблоковано через акцію протесту під Верховною Радою.

Про це повідомив у Twitter речник МВС Артем Шевченко.

"Патрульна поліція у Києві відкрила дорожній рух на всій вулиці Грушевського, ділянку якої під ВР було заблоковано з 17 жовтня минулого року", - написав він.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

До відділків поліції доставили понад 100 осіб. Пізніше затриманих випустили з відділків.

За даними глави Нацполіції Києва Андрія Крищенка, за медичною допомогою звернулися 13 осіб, які перебували у наметовому містечку, та 7 працівників поліції.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміну виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Того ж дня під Верховною Радою з'явилися перші намети. 

Теми: поліціяавто
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