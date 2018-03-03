Голова КС підтримує ідею Порошенка щодо ЄС і НАТО в Конституції

Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук підтримує пропозицію президента Петра Порошенка зафіксувати в Конституції прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Так, я це підтримую, це дуже важливо. Це зробить шлях наших європейських змін, перетворень незворотнім", – сказав Шевчук.

Як він пояснив, це буде додатковим нагадуванням парламентарям наступних скликань про те, куди має рухатися Україна.

"Політики змінюються при владі і парламенти змінюються, але Конституція має бути стабільною і захищеною від постійних змін. Коли нове скликання парламенту приходить, депутати мають пам’ятати, що ми робимо і що ми ще зробимо для того, щоб Україна стала ближчою до Європи і стала частиною європейських і, можливо, євроатлантичних структур", – зазначив Шевчук.

Як повідомлялося, на прес-конференції 28 лютого президент Петро Порошенко запропонував закріпити у Конституції курс на євро- та євроатлантичну інтеграцію України.

"Прагнення до членства в ЄС та НАТО можна було б зафіксувати у преамбулі Конституції", - заявив Порошенко.

За його словами, для цього потрібна підтримка двох третин депутатів Верховної ради.

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