Віце-президент Єврокомісії два дні говорив з Україною й Росією про газ

Україна і Росія під час консультацій з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем підтвердили свою готовність підтримувати тісні контакти з Єврокомісією і гарантувати транзит російського газу через Україну до ЄС.

Про це повідомила журналісту Радіо Свобода у Брюсселі речниця Єврокомісії Анна-Кайза Ітконен.

За її словами, упродовж 2 та 3 березня Шефчович провів консультації щодо газової суперечки з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим та міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

У ході бесід сторін було зазначено, що на сьогодні виконуються всі зобов’язання щодо постачання і транзиту газу до Європейського союзу.

Керівництво "Нафтогазу" поінформувало віце-президента Єврокомісії, що нинішня ситуація перебуває під контролем, зокрема завдяки спеціальним заходам уряду, а "Нафтогаз" укладає контракти на постачання додаткових обсягів газу з Польщі.

Зі свого боку, російський міністр енергетики Олександр Новак запевнив, що транзит газу до країн-членів ЄС залишається надійним, і що йому нічого не загрожує.

Що стосується рішення Стокгольмського арбітражу, то віце-президентові Шефчовичу Новак повідомив, що "Газпром", як і раніше, має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом", однак ця процедура може зайняти деякий час.

В цьому контексті Єврокомісія в особі Шефчовича закликала обидві сторони долучитися до пошуку прийнятного вирішення цієї проблеми.

Шефчович запевнив, що Єврокомісія готова взяти участь і бути посередником в тристоронньому процесі врегулювання ситуації, що раніше було ефективним в подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і чутливість цього питання Єврокомісія продовжить вивчення можливості такого процесу на двосторонній основі, додав віце-президент.

Було поінформовано також, що Єврокомісія залучила для моніторингу та надання допомоги у врегулюванні ситуації Європейську мережу операторів газотранспортних систем.

Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами арбітражних проваджень "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв на засіданні Ради безпеки й оборони України того ж дня заявив, що дефіцит газу в Україні – близько 10 млн куб м на добу. Він запропонував обмежити споживання газу на 3-4 березня, коли ще очікується холодна погода.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Нафтогаз і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

3 березня президент Петро Порошенко заявив, що критичну ситуацію, що склалася з газопостачанням в останні дні, подолано.

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