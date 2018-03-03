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Заступник генсека ООН: світ забув про гуманітарну кризу в Україні

Субота, 3 березня 2018, 22:46
Заступник генсека ООН: світ забув про гуманітарну кризу в Україні

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер вважає, що потрібно краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України.

Про це вона заявила на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України та шляху вперед, яка проходила в Брюсселі, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на новинне видання ООН.

"Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом", - заявила Мюллер, яка також є заступником координатора з надзвичайних ситуацій.

"Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей", - додала вона.

За словами Мюллер, кількість людських жертв збройного конфлікту на сході України - приголомшливі. За даними, понад 2 530 цивільних осіб загинуло та 9 000 отримали поранення.

"Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме ця політична неспроможність покласти край конфлікту продовжує змушувати 4,4 мільйона українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання та робити неможливі вибори", - попереджала вона.

За словами Мюллер, східна Україна швидко стає "однією з найбільш замінованих територій у світі".

В усіх уражених конфліктом районах терміново потрібні засоби для розмінування та навчальні програми про ризик і небезпеку, яку становлять міни, особливо вздовж лінії зіткнення, включаючи пропускні пункти.

"Важко повірити, що лише чотири роки тому Україна не потребувала гуманітарної допомоги", - підкреслила Мюллер.

Вона також звернулася до уряду України з проханням зробити все можливе для забезпечення вільного пересування цивільних осіб та припинення заборони на комерційні перевезення через "лінію розмежування".

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНДонбас
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