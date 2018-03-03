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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 80 вибухів на Донбасі

Субота, 3 березня 2018, 23:02

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 1 березня по 19:30 2 березня зафіксувала 84 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 3 березня.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 50), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (72 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, однак, майже аналогічну кількість вибухів - 34 проти 35 відповідно", - наголосили в ОБСЄ.

"28 лютого в підконтрольних урядові районах БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував 4 бойові машини піхоти (БМП-2) неподалік від Миколаївки Другої", - йдеться у звіті.

"2 березня команда СММ бачила 2 БМП-1 і 2 броньовані розвідувальні машини (одну БРДМ-2 й одну БРМ-1К) поблизу н.п. Попасна, 1 зенітну установку (ЗУ–23, 23 мм) на вантажівці-платформі біля н.п. Щастя, 2 розвідувально-дозорні машини (БРДМ-1) поруч із н.п. Оріхове-Донецьке, 1 БТР-3 в Авдіївці і 7 БМП-2 у районі н.п. Майорськ", - підкреслили в Місії.

"1 березня в непідконтрольному урядові районі міні-БПЛА СММ зафіксував 17 броньованих машин (сім БМП-1, шість БМП-2 і чотири типу БМП), 10 бронетранспортерів (один БТР-80, один БТР-70 і вісім MT-ЛБ), 3 мінні трали (КМТ‑9), а також інші транспортні засоби військового типу в Донецьку", - йдеться у звіті.

Теми: ДонбасОБСЄ
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