Трамп пригрозив ввізним митом на автомобілі з Європи

Президент США Дональд Трамп запропонував встановити ввізне мито на автомобілі з Європи.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема, Трамп прокоментував заяву про контрзаходи ЄС у відповідь на рішення Білого дому ввести високі тарифи на імпорт сталі і алюмінію.

"Якщо Євросоюз має намір і далі підвищувати і так занадто високі тарифи щодо американських компаній, то ми встановимо мито на імпорт їхніх автомобілів", - підкреслив Трамп.

"Самі європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС", - додав він.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!