Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп пригрозив ввізним митом на автомобілі з Європи

Субота, 3 березня 2018, 23:58

Президент США Дональд Трамп запропонував встановити ввізне мито на автомобілі з Європи.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема, Трамп прокоментував заяву про контрзаходи ЄС у відповідь на рішення Білого дому ввести високі тарифи на імпорт сталі і алюмінію.

"Якщо Євросоюз має намір і далі підвищувати і так занадто високі тарифи щодо американських компаній, то ми встановимо мито на імпорт їхніх автомобілів", - підкреслив Трамп.

"Самі європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно.

Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом наголосила, що рішення США погано позначиться на трансатлантичних відносинах.

Теми: СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
США
США готують санкції проти Киргизстану за допомогу Росії в обході санкцій – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: