Трамп пригрозив ввізним митом на автомобілі з Європи

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Неділя, 4 березня 2018, 00:58

Президент США Дональд Трамп запропонував встановити ввізне мито на автомобілі з Європи.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема, Трамп прокоментував заяву про контрзаходи ЄС у відповідь на рішення Білого дому ввести високі тарифи на імпорт сталі і алюмінію.

"Якщо Євросоюз має намір і далі підвищувати і так занадто високі тарифи щодо американських компаній, то ми встановимо мито на імпорт їхніх автомобілів", - підкреслив Трамп.

"Самі європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про введення мит на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно.

Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом наголосила, що рішення США погано позначиться на трансатлантичних відносинах.

Теми: США Трамп
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