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СБУ виявила на Донбасі заборонену міну російського виробництва

Неділя, 4 березня 2018, 00:29
СБУ виявила на Донбасі заборонену міну російського виробництва
СБУ

Співробітники військової контррозвідки СБУ виявили на Донеччині у зоні АТО 2 схованки зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зі сховища у Бахмутському районі вилучили протипіхотну міну ПМН-2 та запал до неї, яка перебуває на озброєнні військових РФ та заборонена міжнародними законодавчими актами.

У сховищі в районі Волновахи правоохоронці виявили більше тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 19 гранат Ф-1 та РГД-5.

Також у мешканки Волноваського району СБУ вилучила автомат Калашникова АКСУ-74 та майже 100 набоїв до нього.

 
СБУ
 
СБУ

"Протягом лютого поточного року в районі проведення АТО співробітники СБУ з 9 виявлених схронів вилучили 5 одиниць стрілецької зброї, майже 100 гранат, близько 300 великокаліберних пострілів, 88 осколково-фугасних мін, протипіхотну міну ПМН-2, 8 танкових пострілів, понад 3,5 тисячі набоїв різного калібру та тротилові шашки", - йдеться у звіті.

За ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України, зареєстровано 19 кримінальних проваджень.

Теми: СБУАТОзброя
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