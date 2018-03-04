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У КНДР заявили, що "не уникатимуть воєнного шляху"

Неділя, 4 березня 2018, 01:41

МЗС Північної Кореї заявило, що не буде "благати" про переговори з Вашингтоном і ховатися від воєнної операції.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо США проведуть спільні військові навчання з Південною Кореєю, зберігаючи санкції щодо КНДР, Пхеньян буде протистояти США власним режимом протидії, і Вашингтон буде змушений взяти на себе відповідальність за наслідки", - йдеться у заяві.

"Ми не благатимемо про початок діалогу і не уникатимемо воєнного шляху, який пропонують США", - заявив речник МЗС КНДР.

"Чи встановиться на Корейському півострові бажаний нашим народом та усім світом мир, чи у циклі протистояння виникне небажана ситуація - залежить повністю від позиції США", - наголосили у Пхеньяні.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня 2017 одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

Пізніше США розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що тиск на КНДР, в тому числі за допомогою санкцій, продовжиться доти, доки США не отримають повідомлення про готовність до переговорів, проте дипломатія закінчиться з першим запуском ракети.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСША
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