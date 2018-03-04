Киян просять утриматися від поїздок власним авто
Служба автомобільних доріг Київської області просить по можливості утримуватися від поїздок власним транспортом на далекі відстані під час погіршення погодних умов.
Про це йдеться у заяві на сайті відомства.
"Служба автомобільних доріг у Київській області звертається до всіх учасників дорожнього руху: будьте пильними за кермом, дотримуйтесь Правил дорожнього руху! По можливості утримуйтесь від поїздок власним транспортом на далекі відстані", - підкреслюють в Облавтодорі.
"Проїзд дорогами загального користування державного значення на Київщині забезпечено. Станом на 23:00 підрядними організаціями на розчистці доріг області було задіяно 90 одиниць спецтехніки, чергували - 70 механізмів", - йдеться у заяві.