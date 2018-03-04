Киян просять утриматися від поїздок власним авто

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Неділя, 4 березня 2018, 03:56

Служба автомобільних доріг Київської області просить по можливості утримуватися від поїздок власним транспортом на далекі відстані під час погіршення погодних умов.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства.

"Служба автомобільних доріг у Київській області звертається до всіх учасників дорожнього руху: будьте пильними за кермом, дотримуйтесь Правил дорожнього руху! По можливості утримуйтесь від поїздок власним транспортом на далекі відстані", - підкреслюють в Облавтодорі.

"Проїзд дорогами загального користування державного значення на Київщині забезпечено. Станом на 23:00 підрядними організаціями на розчистці доріг області було задіяно 90 одиниць спецтехніки, чергували - 70 механізмів", - йдеться у заяві.

Теми: Київ дороги погода
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