В Криму українець поскаржився "поліції" на обшук у своїй квартирі

Севастопольський лівий активіст Ігор Панюта 2 березня подав скаргу на дії співробітників "поліції", які напередодні провели обшук у його квартирі.

Про це Панюта повідомив кореспонденту Крим.Реалії.

За його словами, він зареєстрував письмову скаргу в міському управлінні поліції, а також дав усні пояснення по суті справи співробітнику служби внутрішньої безпеки поліції, який реєстрував скаргу.

Зокрема, в заяві йдеться про те, що 1 березня близько 7:30 ранку кілька озброєних співробітників поліції проникли в під'їзд його багатоквартирного будинку в центрі міста, зламавши вхідний замок. Потім вони увійшли в квартиру Панюти, збили його з ніг, поклали на підлогу і наділи на нього наручники. У такому вигляді протримали на підлозі близько двох годин.

За словами Панюти, обшук в його квартирі тривав приблизно від 5 до 6 годин, і він був пов'язаний зі справою Євгена Каракашева, затриманого в Євпаторії за підозрою в екстремістських висловлюваннях в соціальних мережах.

Під час обшуку поліцейські вилучили у Панюти його українські паспорти, комп'ютери, мобільні телефони, флешки, а також паперовий архів, включаючи вирізки з газети "Слава Севастополя" за 1998 рік, які, на думку Панюти, не мали ніякого відношення до справи Каракашева, з яким він познайомився значно пізніше.

Під час обшуку на сина Панюти Ростислава, який в цей час перебував в квартирі, поліцейські також наділи наручники, поклали на підлогу. У нього також забрали мобільний телефон.

Після обшуку російські поліцейські відвезли Панюту до відділення поліції на допит, який тривав від 5 до 6 годин, після чого його відпустили додому.

За словами Панюти, співробітник поліції, який прийняв його скаргу сказав йому, що ймовірність позитивного розгляду скарги "дуже невелика".

1 березня в Севастополі пройшли обшуки в будинках лівих активістів Олексія Шостаковича, Олексія Присяжнюка, Ігоря Панюти, Івана Маркова та Артема Воробйова. Вони припускають, що обшуки пройшли в рамках кримінальної справи, порушеної стосовно анархіста з Євпаторії Євгенія Каракашева, якого підозрюють в екстремістських висловлюваннях в соціальних мережах.

Після обшуків і затримань 1 березня в анексованому Севастополі Олексія Шостаковича і Івана Маркова заарештували на 10 діб.