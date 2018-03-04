Підозрюваний у замаху на керівництво ДПЗКУ вніс заставу і зник – поліція

Один із підозрюваних у замаху на вбивство керівництва ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" сплатив суму застави та не з'явився за викликом до суду.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, чотирьом фігурантам справи суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 352,4 тисячі гривень кожному.

"3 березня один із фігурантів, а саме виконавець, який вніс визначену суму застави та звільнився з-під варти, не з’явився до суду без поважних на те причин. Його захисники не володіють інформацією про місце його перебування", - заявили в поліції.

Там зазначили, що Генеральна прокуратура вже подала апеляційну скаргу на прийняті судом, незважаючи на тяжкість злочину, доволі м’які рішення про обрання запобіжного заходу.

У поліції нагадали, що 26 та 27 лютого працівники Головного слідчого управління, Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту захисту економіки Нацполіції за процесуального керівництва Генпрокуратури та за участю Управління власної безпеки ГУР МО України затримали чотирьох осіб за підозрою у вчиненні замаху на вбивство заступника голови ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" та готування замаху на вбивство в.о. голови держкорпорації.

Це – два замовники, один із яких обіймав посаду керівника департаменту в даній установі, організатор – розвідник ГУР, а також виконавець. Ще одного виконавця було затримано 10 листопада 2017 року одразу після вчинення злочину.

1 та 2 березня Печерським судом чотирьом підозрюваним було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 352,4 тисячі гривень кожному.

У поліції повідомили також, що 2 березня близько 21.00 години сторона захисту разом із працівником Державної судової адміністрації за підтримки народних обранців прибули до ізолятора тимчасового тримання.

"Вони вимагали відпустити одного із підозрюваних, заздалегідь розуміючи, що це зробити неможливо, адже звільнення особи, що перебуває в ІТТ, відбувається за суворо встановленою процедурою", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 березня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив про затримання чотирьох зловмисників, які підозрюються у замаху на вбивство керівника ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

"Ще 10 листопада минулого року у Києві злочинець проломив голову керівнику державного підприємства, а через деякий час іншому керівнику прив’язали бойову гранату до авто", – написав він..

Увечері 10 листопада 2017 року неподалік від будівлі "Державної продовольчо-зернової корпорації" у Києві невідомий накинувся на держслужбовця з молотком і кілька разів ударив його по голові.

Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю і поранив зловмисника у ногу.

Потерпілого заступника голови правління ПАТ з травмою голови доправили до лікарні, де він на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні.

Чоловік пов'язував напад зі своєю професійною діяльністю.

14 листопада підозрюваного в замаху на заступника голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", арештували без права на заставу.