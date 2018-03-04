Прокуратура Криму: за організацію "виборів" – до 15 років в'язниці

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Неділя, 4 березня 2018, 14:52

Прокуратура Автономної Республіки Крим попереджає громадян України, що в разі їхньої участі в організації проведення російських виборів в анексованому Криму, їм загрожує відповідальність за статтею "державна зрада" Кримінального кодексу України.

Про це в коментарі "Крим.Реалії ТБ" розповів заступник прокурора АРК Олександр Удовиченко.

"Якщо це громадянин України, то в разі доведення його провини, йому може загрожувати покарання за державну зраду, яке передбачає навіть до 15-ти років позбавлення волі й відповідальність за незаконне проведення виборів, які Кримінальний кодекс кваліфікує теж як злочин", – повідомив Удовиченко.

У прокуратурі зазначили, що громадянам Росії, які братимуть участь в організації і проведенні виборів на півострові, загрожує переслідування за статтями Кримінального кодексу України про захоплення державної влади й посягання на територіальну цілісність України.

Раніше прокуратура АРК закликала кримчан не брати участь в організації виборів президента Росії в анексованому Криму.

Прокуратура АРК може притягнути до відповідальності 10 тисяч членів виборчих комісій, які організовують російські вибори в анексованому Криму.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року – річницю російської анексії Криму.

Президент Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в анексованому Криму.

1 березня Верховна Рада закликала Радбез і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти й уряди не визнавати легітимність російських виборів у Криму.

Теми: Крим прокуратура вибори
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