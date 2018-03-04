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"Динамо" знову доведеться їхати на матч у Маріуполь

Неділя, 4 березня 2018, 15:15

ФК "Маріуполь" у матчі 22 туру з мінімальним рахунком переміг донецький "Олімпік".

Після цього виграшу "Маріуполь" забронював за собою місце у топ-6 чемпіонату України з футболу.

У матчах другого колу "Маріуполь" разом з "Шахтарем", "Динамо", "Ворсклою", "Зорею" та "Вересом" будуть боротися за медалі. Це означає, що київському "Динамо" у нинішньому сезоні знову доведеться вирішувати, чи їхати на матч у Маріуполь.

Нагадаємо, на гру 7 туру УПЛ (29 серпня) "Динамо" відмовилося їхати у Маріуполь, мотивуючи це безпекою команди.

Згодом столичному клубу зарахували технічну поразку за неприїзд на гру у Маріуполь і "Динамо" програло апеляцію у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Такі клуби, як "Олімпік", "Чорноморець", "Олександрія", "Карпати", "Зірка" та "Сталь" будуть грати за місця з 6 по 12 у турнірній таблиці.

У матчах другого етапу команди проведуть між собою по два матчі - на виїзді та вдома. 

 

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболспорт
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