Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: Бойовики продовжують стріляти з великого калібру

Неділя, 4 березня 2018, 17:23

4 березня бойовики здійснили чотири обстріли укріплень сил АТО, жертв чи поранених серез українських військовослужбовців немає. 

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у суботу. 

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів сил АТО з озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування", - заявили у штабі. 

Зокрема, на донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони: поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного бойовики застосували важкі міномети, також зі 120-мм мінометів вогонь вівся у передмісті Мар’їнки.

Теми: АТОДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
Усі новини...
Реклама: