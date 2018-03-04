Штаб: Бойовики продовжують стріляти з великого калібру

4 березня бойовики здійснили чотири обстріли укріплень сил АТО, жертв чи поранених серез українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у суботу.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів сил АТО з озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування", - заявили у штабі.

Зокрема, на донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони: поблизу Павлополя противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного бойовики застосували важкі міномети, також зі 120-мм мінометів вогонь вівся у передмісті Мар’їнки.