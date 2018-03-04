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"Шахтар" і "Динамо" завершили перше коло ЧУ перемогами

Неділя, 4 березня 2018, 20:51

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" перемогли у завершальних матчах першого кола чемпіонату України з футболу.

У Києві столичний клуб отримав вольову перемогу з рахунком 3:2 над луганською "Зорею".

По ходу матча "Динамо" двічі програвало, але не тільки зуміло зрівняти рахунок, але й виграти поєдинок. На влучні удари Харатіна та Юрі кияни відповіли голами Вербича, Циганкова та Кендзьори. Переможний м`яч біло-сині провели на 90-ій хвилині поєдинку.

Донецький "Шахтар" у нелегкому матчі у Львові здолав місцеві "Карпати" з рахунком 3:0. Львівська команда трималася увесь перший тайм. У другому таймі три очки "гірниками" принесли влучні удари бразильців.

На 55-й хвилині рахунок у матчі відкрив Бернард, а на 70-ій хвилині Алан Патрік подвоїв рахунок. Третій гол у ворота "Карпат" на 82-й хвилині провів Ісмаїлі.

Після матчів 22-го туру "Шахтар" продовжує випереджати київське "Динамо" на шість очок.

Інші поєдинки туру мають такі результати: "Ворскла" - "Чорноморець" - 2:1; "Маріуполь" - "Олімпік" - 1:0 та "Сталь" - "Верес" - 0:1.

У завершальній грі туру 6 березня гратимуть "Зірка" та "Олександрія".

 

Микола Аврамчук для УП
Теми: футболспорт
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