Меркель можуть переобрати канцлером 14 березня
Голосування з переобрання Ангели Меркель на пост канцлера Німеччини може відбутися 14 березня.
Про це 4 березня заявив голова фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соцыального союзу у Бундестазі Фолькер Каудер в ефірі телеканалу ARD, пише DW.
За словами Каудера, він вже обговорив це питання з лідером фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес
"Ми погодилися, що це має бути 14 березня", - сказав Каудер.
Він також висловив переконання, що нова коаліція успішно працюватиме: "Я цілком певний, що ми у складі нової "великої коаліції" зробимо багато доброго для країни".
Як відомо, раніше соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66% членів партії.
Рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.
Блок ХДС/ХСС схвалив коаліційну угоду і навіть назвав своїх кандидатів на посаду міністрів у новому федеральному уряді.