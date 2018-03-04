Меркель можуть переобрати канцлером 14 березня

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Неділя, 4 березня 2018, 22:48

Голосування з переобрання Ангели Меркель на пост канцлера Німеччини може відбутися 14 березня.

Про це 4 березня заявив голова фракції Християнсько-демократичного  та Християнсько-соцыального союзу у Бундестазі Фолькер Каудер  в ефірі телеканалу ARD, пише DW

За словами Каудера, він вже обговорив це питання з лідером фракції соціал-демократів у Бундестазі Андреа Налес

"Ми погодилися, що це має бути 14 березня", - сказав Каудер.

Він також висловив переконання, що нова коаліція успішно працюватиме: "Я цілком певний, що ми у складі нової "великої коаліції" зробимо багато доброго для країни". 

Як відомо, раніше соціал-демократи дали згоду на створення "великої коаліції" з блоком канцлерки Ангели Меркель ХДС/ХСС. "За" створення "великої коаліції" проголосували 66% членів партії. 

Рішення соціал-демократів відкриває шлях для створення нового уряду Німеччини, що почне діяти в середині березня.

Блок ХДС/ХСС схвалив коаліційну угоду і навіть назвав своїх кандидатів на посаду міністрів у новому федеральному уряді.

Теми: Німеччина Меркель
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