АТО: 7 обстрілів, бойовики застосовують міномети на всіх напрямках

Минулої доби агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Окрім важких мінометів противник на деяких ділянках лінії зіткнення застосував танкове озброєння.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях ЗСУ довкола населеного пункту Луганське, а з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та зенітної установки – по захисниках Щастя.

На Донецькому напрямку основна збройна активність противника зафіксована на Приазов’ї. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкиного.

Також біля Павлополя окупанти стріляли із озброєння танка, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, сім мін калібру 120-мм розірвалися поблизу опорних пунктів ЗСУ у передмісті Мар’їнки.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Українська сторона заявила, що Збройні Сили готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня. Про таку готовність заявили і представники ОРДО та ОРЛО.

Як повідомлялось, за даними розвідки штабу АТО, найближчим часом на території Луганської і Донецької областей можливі збройні провокації з боку бойовиків.