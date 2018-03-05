Розведення бойових сил на Донбасі не буде - СЦКК

В районі смт Станиця Луганська Луганської області в понеділок, 5 березня, не відбудеться розведення сил і засобів.

Про це заявив представник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню і розмежування сторін Роман Юрчило, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні незаконні збройні формування не дотримуються домовленостей, тому зараз мова йде про режим припинення вогню.

"Вони відкрили вогонь в районі двох населених пунктів вже буквально через годину після чергового повного припинення вогню з 00:01 5 березня. Розведення сил і засобів в районі Станиці Луганській не відбудуться", - сказав Юрчіло.

Раніше повідомлялося, що в районі Станиці Луганській в зоні АТО на початку березня може відбутися розведення сил і засобів.