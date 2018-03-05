Голова САП не бачить проблем із видворенням Саакашвілі

Керівник Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не бачить приводу для провадження за скаргою Міхеіла Саакашвілі на дії поліції, Міграційної та Прикордонної служб.



Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи відповідне звернення захисту Саакашвілі до Національного антикорупційного бюро.



"(Директор НАБУ Артем) Ситник мені доповідав, що заява надійшла, але провадження станом на 28 лютого не зареєстровано", – сказав Холодницький.



"Виходячи з тієї інформації, що мені доповів директор НАБУ, підстав для відкриття провадження я не вбачаю. Там немає корупційного злочину", – заявив голова САП.



Він додав: "Не можу сказати, чи дотримані вимоги при подачі заяви про злочин".



"Не виключаю, що цю заяву буде передано тим органам, які уповноважені розслідувати заяви подібного роду – про викрадення людини, наприклад", – додав Холодницький.



На зауваження, що в заяві захисту лідера партії "Рух нових сил" йдеться про вчинення злочину керівниками саме цих органів, він відповів:



"Ми не можемо бути арбітрами між правоохоронними органами. А Генпрокуратура може відкривати провадження, але не може їх розслідувати".



"Тому нехай визначаються, і якщо в цьому є ознаки злочинів, то і НАБУ може зареєструвати. Якщо НАБУ зареєструє провадження, то прокурор вивчить матеріали провадження й визначить підслідність уповноваженого органу. Але станом на сьогодні такої реєстрації не було", – сказав Холодницький.

Як відомо, 12 лютого Саакашвілі затримали й вивезли до Польщі на підставі того, що він звідти в’їхав до України з порушенням процедури.

Адвокати Саакашвілі поскаржилися на його видворення з України до Європейського суду з прав людини.

Саакашвлі звинувачували в незаконному перетині кордону між Польщею та Україною, за що він уже сплатив штраф.

Крім того, лідеру "Руху нових сил" інкримінують "сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності" (ч 2. статті 256): нібито Саакашвілі домовлявся з людиною екс-президента Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

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