Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів, є поранений

Бойовики продовжили обстрілювати позиції ЗСУ, попри спільне рішення Тристоронньої контактної групи щодо перемир’я. Один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 4 березня 2018 року.

"На Луганському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Щастя", - йдеться у повідомленні.

Бойовики обстрілювали українські позиції біля Троїцького з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів.

"На Донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького", - додають у штабі АТО.

Загалом, впродовж дня загарбники здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО.