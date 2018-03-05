Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів, є поранений

759 переглядів
Понеділок, 5 березня 2018, 18:45

Бойовики продовжили обстрілювати позиції ЗСУ, попри спільне рішення Тристоронньої контактної групи щодо перемир’я. Один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 4 березня 2018 року.

"На Луганському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Щастя", - йдеться у повідомленні.

Бойовики обстрілювали українські позиції біля Троїцького з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів.

"На Донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького", - додають у штабі АТО.

Загалом, впродовж дня загарбники здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО.

Українська правда
Теми: Донбас війна ОРДЛО Росія
powered by lun.ua
По темі
Ще одна країна ЄС готова направити миротворців на Донбас 5 березня 2018, 13:02
У Києві затримали бізнесмена за фінансування бойовиків 5 березня 2018, 12:27
Розведення бойових сил на Донбасі не буде - СЦКК 5 березня 2018, 10:32
Усі новини
Головні новини
У Британії госпіталізований колишній російський шпигун
Головні новини дня – за 60 секунд
Українську ГТС посилено охороняють через "Газпром"
З'явилося відео "коридору ганьби" для Крисіна
Усі новини

"Форма води", Гарі Олдман та інші переможці "Оскара-2018"

здоров'я

10 ознак, коли потрібно хвилюватися про синці