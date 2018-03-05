Головні новини дня – за 60 секунд

Війна "Нафтогазу" і "Газпрому" триває, з Лукаш і Клюєва зняли санкції, Крисина побили, Коболєв судитиметься, номінанти Оскара - новини, які обговорювали 5 березня.

Про санкції. Рада Європейського Союзу у понеділок продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас обмеження проти колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва не продовжені.

Про "Нафтогаз" та "Газпром". Газпром направив офіційне повідомлення в "Нафтогаз України" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Ще "Нафтогаз" виставить рахунок за 34-відсоткову переплату за імпортний газ у березні російському "Газпрому".

Про Крисіна. Дарницький райсуд Києва переніс розгляд справи за обвинуваченням Юрія Крисіна у катуваннях на середину березня.

Коли у супроводі поліцейських він вийшов з суду, активісти влаштували йому так званий коридор ганьби. Вони били і обпльовували його.

Зрештою побитому Крисіну вдалося добігти до автобусної зупинки і поїхати геть.

Про Коболєва. Голова НАК "Нафтогаз України" збирається судитись з Державною фіскальною службою щодо штрафу на 8 мільярдів гривень за порушення митних правил.

Про підпал в Ужгороді. Підпал Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді організував мешканець Придністров’я, який найняв для виконання цього злочину і учасників АТО.

Про тепловози GE. ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" 3 березня оприлюднило в системі "Прозоро" звіт про укладення договору від 23 лютого з ТОВ "Джиі Україна" на постачання локомотивів на 140,4 мільйона гривень (з ПДВ) для подальшої передачі у лізинг.

Про пенсії. Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи в порівнянні з зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.

Про Оскар. У Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар". Цього року не було одного безперечного фаворита за кількістю отриманих статуеток.

4 нагороди у ключових номінаціях отримав фільм "Форма води", який фігурував у 13-ти позиціях премії.

Майже наздогнав його та взяв три золоті статуетки фільм "Дюнкерк" Крістофера Нолана, по дві нагороди вибороли стрічки "Темні часи", "Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі", "Той, хто біжить по лезу 2049" та мультик "Коко".