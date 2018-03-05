Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму продовжили арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Понеділок, 5 березня 2018, 21:50

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" до 9 червня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Арешт продовжили Ернесу Аметову, Серверу Зекир’яєву і Тимуру Ібрагімову.

"Запобіжний захід продовжили до 9 червня. Вважаємо, що даний запобіжний захід є необґрунтованим і надмірно жорстоким в даній ситуації. Ми обов'язково будемо подавати апеляційну скаргу", - сказав Азаматов.

Міністерство закордонних справ України вже засудило рішення підконтрольного Росії суду.

"Засуджуємо свавілля окупаційних судів. Факти дискримінації кримських татар й інші злочини Росії передамо до міжнародних судів", – наголосила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Як відомо, 12 жовтня 2017 року Аметова, Зекир’яєва та Ібрагімова арештували російські силовики в окупованому Криму. Їх звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії та на окупованому півострові.

4 грудня 2017 року в окупованому Сімферополі на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова до 27 травня 2018 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Перших чотирьох обвинувачених в ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Інші два фігуранти "справи" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Теми: КримРосіякримські татариполітв'язніМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
Усі новини...
Реклама: