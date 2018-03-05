В окупованому Криму продовжили арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

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Понеділок, 5 березня 2018, 22:50

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" до 9 червня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Арешт продовжили Ернесу Аметову, Серверу Зекир’яєву і Тимуру Ібрагімову.

"Запобіжний захід продовжили до 9 червня. Вважаємо, що даний запобіжний захід є необґрунтованим і надмірно жорстоким в даній ситуації. Ми обов'язково будемо подавати апеляційну скаргу", - сказав Азаматов.

Міністерство закордонних справ України вже засудило рішення підконтрольного Росії суду.

"Засуджуємо свавілля окупаційних судів. Факти дискримінації кримських татар й інші злочини Росії передамо до міжнародних судів", – наголосила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Як відомо, 12 жовтня 2017 року Аметова, Зекир’яєва та Ібрагімова арештували російські силовики в окупованому Криму. Їх звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії та на окупованому півострові.

4 грудня 2017 року в окупованому Сімферополі на виїзному засіданні Ростовський окружний військовий суд РФ продовжив арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова до 27 травня 2018 року.

Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Перших чотирьох обвинувачених в ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Інші два фігуранти "справи" Арсен Джеппаров і Рефат Алімов знаходяться під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Теми: Крим Росія кримські татари політв'язні МЗС
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