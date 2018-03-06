ООН: через обстріли у Східну Гуту не змогли доставити медикаменти

У понеділок, 5 березня, місія ООН не змогла доставити медикаменти у Східну Гуту через обстріли армії Асада.

Про це повідомляє Reuters.

Представник місії ООН Алі аль-Затарі, який супроводжував гуманітарний конвой, повідомив, що доставку товарів першої необхідності перервали через обстріл в районі контрольно-пропускного пункту в Східній Гуті.

"Нам потрібна впевненість у тому, що ми зможемо доставити гуманітарну допомогу в прийнятних умовах", - сказав він у коментарі агентству.

В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців підтвердили, що конвой з гумдопомогою перервав свою місію і покинув цей район.

"Ми доставили стільки, скільки змогли під обстрілами", - сказав в.о. гуманітарного координатора ООН в Сирії Саджаді Малик.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.