Міжпарламентська рада Україна-НАТО закликала підтвердити перспективи України

Міжпарламентська рада Україна-НАТО підтвердила непохитну підтримку незалежності і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у заяві, яку оприлюднили співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО – перший заступник спікера Верховної Ради України Ірина Геращенко і член Парламентської асамблеї НАТО, канадський сенатор Рейнелл Андрейчук.

Міжпарламентська рада також засудила надання Російською Федерацією політичної, військової, економічної допомоги членам незаконних збройних формувань в окупованих районах Донецької і Луганської областей, незаконне утримання в Росії та на окупованих територіях заручників і політичних в’язнів.

У заяві окремо наголошується на важливості успішного реформування національного сектору безпеки і оборони, в процесі якого ключову роль має відіграти Верховна Рада.

"Річна ж національна програма співробітництва Україна-НАТО покликана стати провідним інструментом виконання завдань щодо досягнення Україною відповідності критеріям членства в Альянсі", - йдеться у заяві.

Співголови Міжпарламентської ради закликали лідерів держав-членів НАТО, які мають зібратися на черговому саміті в Брюсселі у липні, підтвердити євроатлантичні перспективи України та надати їй всебічну допомогу, необхідну для інституційного зближення з Альянсом.

А парламентарів цих країн закликали до посилення солідарності і підтримки України в їхніх національних парламентах.

"Європейська правда"