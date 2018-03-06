SpaceX запустила 6-тонний супутник зв'язку

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Вівторок, 6 березня 2018, 08:53

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка успішно вивела іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Старт ракети мав відбутися ще в неділю, проте SpaceX відклала його, щоб "провести додаткові тести системи герметизації головного обтічника".

Hispasat став найбільшим геостаціонарним супутником, який коли-небудь запускала SpaceX, зазначає ZN.ua.



Апарат призначено для передачі телекомунікаційного сигналу країнам Європи, Північної Африки, а також Північної і Південної Америки.

Супутник, вироблений американською компанією SSL на замовлення іспанського оператора Hispasat, повинен замінити застарілий апарат Hispasat 1D, який було запущено в 2002 році.

22 лютого компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, на борту якого були перші супутники для глобального інтернету.

В цілому система буде складатися з майже 12 тисяч супутників масою в кілька сотень кілограмів, розділених на дві групи. Одна з них буде розташовуватися на висоті від 1110 до 1325 кілометрів, а друга набагато нижче, на висоті від 335 до 346 кілометрів.

Супутники зможуть обмінюватися інформацією як із терміналами на Землі, так і між собою.

Теми: космос технології
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