SpaceX запустила 6-тонний супутник зв'язку

Компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9, яка успішно вивела іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.



Про це компанія повідомила у Twitter.



Старт ракети мав відбутися ще в неділю, проте SpaceX відклала його, щоб "провести додаткові тести системи герметизації головного обтічника".

Successful deployment of Hispasat 30W-6 to a geostationary transfer orbit confirmed. pic.twitter.com/PHctrfzwKa — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2018

Hispasat став найбільшим геостаціонарним супутником, який коли-небудь запускала SpaceX, зазначає ZN.ua.





Апарат призначено для передачі телекомунікаційного сигналу країнам Європи, Північної Африки, а також Північної і Південної Америки.



Супутник, вироблений американською компанією SSL на замовлення іспанського оператора Hispasat, повинен замінити застарілий апарат Hispasat 1D, який було запущено в 2002 році.



22 лютого компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, на борту якого були перші супутники для глобального інтернету.



В цілому система буде складатися з майже 12 тисяч супутників масою в кілька сотень кілограмів, розділених на дві групи. Одна з них буде розташовуватися на висоті від 1110 до 1325 кілометрів, а друга набагато нижче, на висоті від 335 до 346 кілометрів.



Супутники зможуть обмінюватися інформацією як із терміналами на Землі, так і між собою.