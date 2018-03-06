Трамп заявив, що може відвідати Ізраїль

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, відвідає Ізраїль для відкриття Американського посольства у Єрусалимі.

"Якщо зможу, я приїду", – сказав він, передає "Голос Америки".

"Ізраїль займає для мене особливе місце… Я дуже пишаюся рішенням перенести посольство", – заявив Трамп

"Ми працюємо над мирною угодою дуже наполегливо... Що може бути краще, якщо ми досягнемо миру між Ізраїлем та палестинцями? Я думаю, ми маємо гарний шанс", – сказав також президент США

Дональд Трамп заявив, що можливо відвідає Ізраїль для відкриття Американського посольства у Єрусалимі pic.twitter.com/XgscorEPwc — Голоc Амepики (@chastime) March 6, 2018

На його думку, "палестинці хочуть повернутися за стіл переговорів".

"Якщо вони не повернуться, миру не буде" – констатував Трамп.

Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили на зустрічі в Білому домі рішення Вашингтона щодо Єрусалиму і спільну позицію проти Ірану, повідомляє Anadolu Agency.

Як відомо, Сполучені Штати планують відкрити своє посольство в Єрусалимі вже в травні цього року.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.