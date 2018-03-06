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Трамп заявив, що може відвідати Ізраїль

Вівторок, 6 березня 2018, 08:11

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, відвідає Ізраїль для відкриття Американського посольства у Єрусалимі.

"Якщо зможу, я приїду", – сказав він, передає "Голос Америки".

"Ізраїль займає для мене особливе місце… Я дуже пишаюся рішенням перенести посольство", – заявив Трамп

"Ми працюємо над мирною угодою дуже наполегливо... Що може бути краще, якщо ми досягнемо миру між Ізраїлем та палестинцями? Я думаю, ми маємо гарний шанс", – сказав також президент США

На його думку, "палестинці хочуть повернутися за стіл переговорів".

"Якщо вони не повернуться, миру не буде", – констатував Трамп.

Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили на зустрічі в Білому домі рішення Вашингтона щодо Єрусалиму і спільну позицію проти Ірану, повідомляє Anadolu Agency.

Як відомо, Сполучені Штати планують відкрити своє посольство в Єрусалимі вже в травні цього року.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Олена Рощенко, УП
Теми: ТрампСШАІзраїль
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