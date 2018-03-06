Мати засудженого росіянина Агєєва просить допомоги у Путіна і Трампа

Мати росіянина Віктора Агєєва, засудженого до 10 років в'язниці за участь у терористичній організації на Донбасі, закликає президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна, а також лідерів ЄС сприяти прискоренню обміну полоненими між Москвою і Києвом.

Звернення Світлани Агєєвої публікує "Новая газета".

В англомовному зверненні Агєєва просить Трампа і керівників країн-учасниць "нормандської четвірки" – Німеччини і Франції – "знайти спосіб звільнити мого сина".

За словами Агєєвої, її 22-річний син, який пішов воювати в Україну, не "сильний в політиці", повірив новинам і "вважав, що повинен піти допомогти людям Донбасу". При цьому вона зазначає, що "не кожен чоловік пішов би на це".

"Готується другий раунд обміну. ​​Нехай усі повернуться додому. Матері українців чекають своїх синів: Олега Сенцова, Стаса Клиха, Павла Гриба і інших. Як і я чекаю мого сина Віктора", - заявила Агєєва.

Таке ж звернення Агєєва записала і до Путіна.

"Шановний Володимире Володимировичу, я знову звертаюся до вас! Посприяйте у вирішенні питання щодо обміну. ​​Наші діти повинні повернутися додому. Українські матері чекають своїх синів: Олега Сенцова, Стаса Клиха, Павла Гриба і багатьох інших, а я чекаю Віктора", - заявила Агєєва.

Як відомо, 26 січня адвокат Віктор Чевгуз повідомив, що російського військовослужбовця Віктора Агєєва суд визнав винним у тероризмі і засудив до 10 років позбавлення волі. Його звинуватили у бойових діях на боці угруповання "ЛНР", а також у незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Агєєва затримали українські військові у Луганській області.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Міноборони РФ спростовувало інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в 2016 році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

У лютому захисник Агєєва повідомив УП, що оскаржив вирок і очікує, що росіянина обміняють на котрогось із в’язнів Кремля.