США ввели заборону на двосторонні контакти з Польщею в Білому домі – ЗМІ

США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам’яті, через який Польща має суперечку з кількома державами, в тому числі з Ізраїлем та Україною.

Про це повідомляє польське видання Onet, яке стверджує, що має відповідні документи, які це підтверджують.

Згідно з цими документами, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.

За даними видання, після підписання закону про ІНП посол Польщі у Вашингтоні мав низку зустрічей з американськими чиновниками. Один із них, помічник держсекретаря з європейських та євразійських справ Уесс Мітчелл, заявив, що закон неприйнятний для США, оскільки він обмежує свободу вираження поглядів.

Мітчелл прямо заявив, що до врегулювання суперечки щодо закону США вводять заборону уряду на польські двосторонні контакти на високому рівні в Білому домі.

Він також сказав, що у Конгресі США зростають антипольські настрої, тоді як Конгрес має дати згоду на фінансування військових проектів у Польщі, таких як розміщення американської бригади.

Мітчелл попередив, що Конгрес може заблокувати фінансування військового співробітництва, якщо польська влада не піде на поступки щодо закону про ІНП.

Зазначимо, що у травні Польща на місяць переймає головування у Раді Безпеки ООН. З цієї нагоди президент Анджей Дуда відвідає Нью-Йорк і Чикаго. Планується і візит до США прем’єра Моравецького.

Польське МЗС передбачало, що це буде однією із найважливіших дипломатичних подій 2018 року, і докладало зусилля для організації зустрічі з президентом Трампом або віце-президентом Майклом Пенсом.

Закон про Інститут національної пам’яті набув чинності у Польщі 1 березня.

Закон передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті. США засудили рішення президента Польщі підписати скандальний закон.

Європейська правда