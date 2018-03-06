Міноборони просить, щоб "Богдан" усунув недоліки своїх "санітарок"

Міністерство оборони направило лист корпорації "Богдан" з пропозиціями щодо вдосконалення санітарних машин, які працюють у зоні АТО.

Про це йдеться у статті "Української правди".

Причиною такого звернення стали нарікання на часті поломки автомобілів, які армія закуповує у "Богдана".

Член Ради волонтерів при Міноборони Валентина Варава каже, що санітарний "Богдан" – нормальна машина для використання в містах, на дорогах між госпіталями, але для бездоріжжя не годиться.

За інформацією джерел "Української правди", в основу листа лягли 50 пунктів щодо вдосконалення, які волонтери на прохання Міноборони з'ясували у військових на Донбасі.

Потім ці пропозиції опрацювали 3 робочі групи міністерства, після чого передали кінцевий список недоліків та можливих удосконалень "Богдану".

У своєму листі МО запропонувало два напрямки: модернізація автомобілів, які мають надійти ЗСУ у 2018 році, та розробити принципово нові зразки надалі.

Як відомо, власником корпорації "Богдан" є бізнес-партнер президента Петра Порошенка Олег Гладковський, який на посаді першого заступника секретаря РНБО опікується розвитком озброєння армії.

Скандал навколо автівок Гладковського розгорівся, коли з’ясувалося, що майже половина санітарних "Богданів", які відправили в АТО, поламалися в перші місяці експлуатації. У лютому про це написала американська газета The New York Times. Стаття "В Україні корупція зараз підриває військо" починається саме з історії про закупівлю Міноборони "Богданів".

Подробиці читайте у статті "Золота година". Чому "Богдани" бізнес-партнера Порошенка масово ламаються в АТО"