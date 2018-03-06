Бойовики обстріляли житлові квартали Щастя – СЦКК

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Вівторок, 6 березня 2018, 15:38

Українська сторона Спільного центру контролю за ситуацією на Донбасі зафіксувала обстріл бойовиками житлових кварталів населеного пункту Щастя Луганської області.

Відповідне повідомлення оприлюднив 6 березня прес-центр штабу АТО.

"Бойовики окупаційної адміністрації РФ, нехтуючи домовленостями про встановлення з 00.01 хвилин 05.03.2018 всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України, застосували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, по житлових кварталах населеного пункту Щастя", – йдеться в повідомленні.

Бойовики стріляли з мінометів 82 калібру та стрілецької зброї по будинках мирних мешканців Щастя.

Спостерігачі (мобільної) групи групи "Новоайдар" зафіксували влучання бронебійно-запалювальних трасуючих боєприпасів у житлові будинки та господарські будівлі мирних мешканців по вулицях Республіканська, 1, Приозерна, 3, Матросова, 12, Республіканська, 27, Гагаріна, 4, Центральна, 12, а також по дитячому садочку "Зірочка".

 

У зазначених помешканнях зруйновані зовнішні стіни та вікна, а також значно пошкоджені меблі та побутова техніка. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

 

Збройні сили України на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали, наголошують українські військові СЦКК.

"Зазначене свідчить про явне небажання ватажків окупаційної адміністрації РФ дотримуватися всеохоплюючого режиму припинення вогню на виконання Мінських домовленостей, а також відверту їхню зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", – резюмується в повідомленні.

Українська правда
Теми: ОРДЛО тероризм Мінські угоди
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