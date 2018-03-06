Двох підозрюваних у підриві спілки угорців в Ужгороді взяли під варту

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи для двох підозрюваних у підриві Товариства угорської культури в Ужгороді 27 лютого.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Одному з учасників підриву офісу спілки угорців, громадянину України Білобородьку, суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без призначення застави. В ході судового засідання стало відомо, що підозрюваний є кадровим військовим і брав участь в АТО.

Другому підозрюваному суд обрав такий же запобіжний захід - 60 діб під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося, справу щодо підриву офісу Товариства угорської культури в Ужгороді 27 лютого перекваліфіковано на теракт.

Національна поліція розкрила два напади на будівлю Товариства угорської культури в Ужгороді.

27 лютого на підвіконня будівлі було встановлено та підірвано саморобний вибуховий пристрій. За підозрою у підриві затримано трьох українців, одного – в Черкасах, двох – у Кропивницькому.

4 лютого зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі. За підозрою у цьому підпалі Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох поляків.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що організатором підпалу Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) в Ужгороді є житель Придністров’я, який діяв за вказівкою ФСБ. Він перебуває у розшуку.

Європейська правда