У Києві на мосту перекинувся бронеавтомобіль

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Вівторок, 6 березня 2018, 18:27

На мосту біля станції метро "Нивки" в Києві перекинувся військовий бронеавтомобіль Cougar.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Зазначається, що автомобіль рухався по мосту по проспекту Перемоги в бік станції метро "Святошин".

"Cougar їхав в крайньому лівому ряду, коли його підрізав інший автомобіль. Після цього бронеавтомобіль вилетів на узбіччя у сніг і перекинувся. У машині було двоє людей, але допомога медиків їм не знадобилася", - сказано у повідомленні.

 
 
 

У співтоваристві додають, що на місці працює поліція та швидка допомога. А по проспекту Перемоги в бік метро "Святошин" утворилася серйозна пробка.

 

Українська правда
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