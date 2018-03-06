Бойовики обстріляли Луганське з гранатометів попри перемир'я

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Вівторок, 6 березня 2018, 18:41

Бойовики продовжили обстрілювати позиції ЗСУ, попри рішення про повне припинення вогню. Жоден український військовослужбовець не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 6 березня 2018 року.

"На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що ситуація перебуває під контролем ЗСУ.

"Військовослужбовці наших підрозділів продовжують пильно стежити за зміною обстановки у ворожому стані та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій", - наголошують у штабі.

Від початку доби зафіксовано один обстріл укріплень українських захисників.

Українська правда
Теми: Донбас війна АТО Росія
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