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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 6 березня 2018, 19:55

Кортеж Порошенка збив літню людину, 4G скоро, газову кризу врегульовано, наметове містечко демонтували незаконно - новини, які обговорювали 6 березня.

Про 4G. Три найбільші мобільні оператори виграли лоти на придбання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону коштів: 5,434 мільярда гривень.

Про газову кризу. Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості ухвалив рішення щодо завершення заходів для економії газу у зв’язку з завершенням кризової ситуації.

Про ДТП дня. Службовий автомобіль поліції, який супроводжував президента, збив в центрі Києва літнього чоловіка. Петро Порошенко доручив надати постраждалому в ДТП за участю поліцейського супроводу його кортежу всю необхідну допомогу.

Про "Газпром". "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Про санкції. Президент Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків з російським капіталом: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк". Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Про демонтаж наметового містечка. Демонтаж наметового містечка біля Верховної Ради і затримання людей 3 березня – незаконні, оскільки рішення суду, яким керувалася поліція, дозволяло лише огляд.

Про Амосову. Міністерство охорони здоров'я знову відсторонило ректорку Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Катерину Амосову. Офіційна причина відсторонення Амосової – зрив ліцензованого іспиту "Крок" для студентів-стоматологів.

Про Об’єднані сили на Донбасі. Початок операції Об'єднаних сил на Донбасі буде санкціонований указом президента. Кандидатури на керівника операції уже визначені, і незабаром президент призначить командувача Об'єднаних сил. Антитерористична операція на Донбасі може тривати і під час операції Об'єднаних сил.

Теми: ПорошенкоДТПмобільний зв'язокгазсанкції
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