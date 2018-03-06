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Автомайданівці пікетували колишню базу "Беркута" у Києві

Вівторок, 6 березня 2018, 21:26

Активісти "Автомайдану" пікетували базу поліції особливого призначення в Києві, в якій раніше перебував спецпідрозділ "Беркут".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Активісти протестували проти дій поліції 3 березня в наметовому містечку біля Верховної Ради в Києві.

Вони облили ворота бази червоною фарбою, кидали яйця, голови курей і спалили прапор "Беркута".

Зазначається, що акція пройшла мирно. У ній взяли участь кілька десятків людей.

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК  – "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.

Тоді в "Радіо Свобода" заявили про застосування поліцією газового балончика проти їхнього кореспондента Сергія Нужненка. Пізніше в поліції запевнили, що відсторонили співробітника.

Пізніше поліцейського, який напав на журналіста під Радою, відсторонили від роботи.

У МВС заявили, що вилучені гранати у наметовому містечку біля ВР виявилися бойовими.

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяБеркутакціїАвтомайдан
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