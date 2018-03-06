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Суд у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові знову перенесли

Вівторок, 6 березня 2018, 21:48

Засідання Фрунзенського райсуду Харкова у справі про теракт біля Палацу спорту 2015 року, знову не відбулося.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Засідання не відбулося через хворобу судді і адвоката одного з обвинувачених", - зазначили у прес-службі.

Починаючи з 26 лютого, це вже четверте перенесення суду. Вперше засідання не відбулося, бо адвокат одного з обвинувачених не з'явився і повідомив суду, що зайнятий в іншому процесі. Потім суд двічі переносили через хворобу адвоката.

Наступне засідання призначено 14 березня.

Як відомо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. В результаті теракту загинули двоє людей, ще 11 були поранені. Згодом ще двоє померли в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст.258 КК України (теракт).

26 лютого 2015 року працівниками СБУ було затримано трьох жителів області по підозрі в здійсненні теракту.

Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Теми: судХарківтеракт
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