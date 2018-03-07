Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп: США "протидіятимуть" втручанню Росії у вибори

Середа, 7 березня 2018, 02:15

Президент США Дональд Трамп не турбується про те, що Росія втрутиться в проміжні вибори в 2018 році.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, пише AP.

"Ми будемо протидіяти, що б вони не робили", - сказав Трамп.

Він не уточнив, як США будуть протидіяти спробам Росії посіяти розбрат.

Трамп сказав, що на осінніх виборах в США розгорнуть системи голосування з паперовими резервними копіями, які, за його словами, "старомодні, але завжди ефективні".

Левен в свою чергу підкреслив, що розвідувальні служби його країни зосередилися на забезпеченні цілісності виборчої системи Швеції та протидії зовнішній пропаганді.

"Результат виборів в країні має вирішуватися ніким іншим, крім виборців у країні", - заявив він.

Раніше директор Національної розвідки США Ден Коутс на засіданні комітету Сенату заявив, що адміністрація Трампа ще не запровадила нові санкції проти РФ за втручання у вибори, як того вимагав Конгрес, проте це може статися дуже скоро.

Уряд Трампа зазнав критики за те, що санкції не були введені, коли був опублікований список з 114 російських політиків і 96 олігархів з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Коутс заявив Конгресу, що нові санкції очікуються протягом тижня.

Очікується, що санкції будуть запровадженіі, принаймні, щодо 13 росіян, які працювали на так званій "фабриці тролів" і впливали на громадську думку в США за допомогою соціальних мереж.

Як повідомлялось, 2 березня Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її анексію Криму та агресію в Україні.

Теми: СШАРосіяпропагандасанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
США
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
Усі новини...
Реклама: