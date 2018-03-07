Трамп: США "протидіятимуть" втручанню Росії у вибори

Президент США Дональд Трамп не турбується про те, що Росія втрутиться в проміжні вибори в 2018 році.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, пише AP.

"Ми будемо протидіяти, що б вони не робили", - сказав Трамп.

Він не уточнив, як США будуть протидіяти спробам Росії посіяти розбрат.

Трамп сказав, що на осінніх виборах в США розгорнуть системи голосування з паперовими резервними копіями, які, за його словами, "старомодні, але завжди ефективні".

Левен в свою чергу підкреслив, що розвідувальні служби його країни зосередилися на забезпеченні цілісності виборчої системи Швеції та протидії зовнішній пропаганді.

"Результат виборів в країні має вирішуватися ніким іншим, крім виборців у країні", - заявив він.

Раніше директор Національної розвідки США Ден Коутс на засіданні комітету Сенату заявив, що адміністрація Трампа ще не запровадила нові санкції проти РФ за втручання у вибори, як того вимагав Конгрес, проте це може статися дуже скоро.

Уряд Трампа зазнав критики за те, що санкції не були введені, коли був опублікований список з 114 російських політиків і 96 олігархів з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Коутс заявив Конгресу, що нові санкції очікуються протягом тижня.

Очікується, що санкції будуть запровадженіі, принаймні, щодо 13 росіян, які працювали на так званій "фабриці тролів" і впливали на громадську думку в США за допомогою соціальних мереж.

Як повідомлялось, 2 березня Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її анексію Криму та агресію в Україні.