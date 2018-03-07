Мусульманська община заявила про тиск з боку правоохоронців

Муфтій Духовного управління мусульман України "УММА" шейх Саід Ісмагілов вважає, що обшуки в Ісламському культурному центрі, які пройшли 6 березня, є тиском на мусульман.

Про це він повідомив під час прес-конференції у Києві 7 березня.

Муфтій представив записи з камер спостереження під час обшуків, і зазначив, що так звані заборонені книжки могли підкинути самі правоохоронці.

За його словами, представники прокуратури та служби безпеки приїхали в Ісламський культурний центр у Києві близько 6.20 ранку. На той час на території центру перебував лише охоронець, якому заборонили дзвонити представникам центру, щоб повідомити про обшук.

"Поняті були тільки ті, яких правоохоронці привели з собою", - сказав Ісмагілов.

За словами юриста центру Ольги Башей, понятими були діти 1997-2000 років народження, які "не розуміли де вони і що мають робити".

Муфтій зазначив, що спочатку правоохоронці вимагали відчинити двері приватної крамниці, яка розташована на території центру, але поки охоронець шукав ключі, вони ломом виламали двері і зібрали якісь речі у чорний пакунок, який винесли за територію обшуків.

"Уявити не можу, щоб ось так приїхали до Києво-Печерської лаври та без релігійних представників ломом виламали двері крамнички там", - заявив він.

Релігійний представник мусульман додав, що зібрані у чорний пакунок речі в магазині були винесені за територію центру без понятих чи охоронця, а пізніше правоохоронці повернулися із ним і сказали, що знайшли заборонену літературу, яку нібито знайшли у крамниці.

"Того часу, поки їх не було, було достатньо, щоб щось підкинути. Добре, що підкинули книги, а не зброю, як це робили в Росії", - сказав Ісмагілов.

За його словами, після обшуку у крамниці, правоохоронці перейшли на третій поверх центру, де проходять заняття для дітей.

"На вимогу правоохоронців охоронець відкрив вчительську кімнату, де вчителі зазвичай відпочивають. Туди без понятих чи інших представників прокуратури чи СБУ, без охоронця центру зайшов який чоловік із сумкою. Пізніше він вийшов і запросив туди вже понятих, при яких знову "знайшли" заборонені книжки", - сказав він.

Муфтій додав, що серед вчителів ісламського культурного центру немає мусульман.

І уточнив, що загалом представниками прокуратури та служби безпеки було вилучено 54 примірника однієї і тієї ж книги та ще кілька брошур.

"Ми спочатку здивувалися, навіщо вилучати одну і ту ж книгу у такій кількості. Але коли речниця прокуратури заявила, що було вилучено більше 100 примірників забороненої літератури, то зрозуміло, що це було зроблено для кількості. Загалом же було всього вісім найменувань книг", - сказав він

"Мусульмани України стурбовані таким ставленням правоохоронців. Ніколи не повірив би, що таке можливо в Україні. Але це вже 4 обшук, було підкидання книжок на квартирах. Як релігійний представник, я стурбований і мушу заявити про тиск", - сказав Ісмагілов.

Він додав, що це може бути пов'язано з міжрелігійною боротьбою.

В свою чергу речниця київської прокуратури Надія Максимець заявила, що інформація про переслідування релігійних організацій з боку прокуратури не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що СБУ та прокуратура шукали заборонені книги в Ісламському культурному центрі.